Парк «Усть-Тула» в Новосибирске сохранит природный формат

Особое внимание уделялось сохранению зелёных насаждений и пойменных участков, вопросам освещения и режиму работы парка.

Источник: Соцсети

Обсуждение концепции будущего парка под рабочим названием «Усть-Тула» завершено, а итоговый протокол с предложениями и комментариями жителей опубликован. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

В ходе обсуждений жители единогласно высказались за сохранение природного характера парка: они хотят, чтобы это было место для спокойных прогулок, семейного отдыха и пребывания на природе без громких мероприятий.

Особое внимание уделялось сохранению зелёных насаждений и пойменных участков, вопросам освещения и режиму работы парка. Жители подчеркнули, что пространство должно оставаться открытым и доступным, без избыточной коммерциализации.

В ближайшее время проект представят публично с наглядными материалами и пояснением принятых решений; детали формата презентации будут объявлены дополнительно.