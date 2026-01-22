Ричмонд
18 улиц и переулков поселка в городе Гуково временно останутся без воды

После порыва холодая вода временно перестанет поступать в поселок города Гуково.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области перебои с водой снова зафиксировали не только в городе Зверево, но и в городе Гуково, а именно в поселке шахты Гуковской. Об этом стало известно утром 22 января.

— Подача холодной воды будет временно прекращена в связи с необходимостью срочного устранения порыва на улице Герцена, — сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Отключение затронет 18 улиц и переулков: Киевскую, Герцена, Маяковского, Крупскую, Карла Маркса, Некрасова, Мира, Ушакова, Полтавский, Артема, Московский, Шахтинский, Льва Толстого, Кольцевую, Чернышевского, Костюшкина, Краснодонецкий, Малый.

Ориентировочное время восстановления водоснабжения сообщат дополнительно после завершения ремонта. Подвоз воды выполняется по заявкам.

