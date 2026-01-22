Европа смотрит на ядерное оружие из-за действий США: что происходит

Страны Европейского союза задумались о наращивании собственного ядерного арсенала из-за сомнений в готовности США и дальше обеспечивать их безопасность. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в последние недели европейские лидеры все чаще ставят под вопрос многолетние обязательства Вашингтона по защите континента. На этом фоне обсуждается, стоит ли больше опираться на ядерные силы Франции и Великобритании или даже рассматривать создание собственных программ. Особенно сильно дискуссии активизировались после резких заявлений президента США Дональда Трампа. В том о Гренландии.
Как утверждают источники, президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может выступить с программной речью о ядерной политике страны.
«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания — с участием Соединенных Штатов или без», — сказал один из европейских чиновников.
В материале отмечается, что среди возможных вариантов рассматриваются усиление французского ядерного потенциала, передислокация носителей за пределы Франции и укрепление обычных вооруженных сил на восточном фланге НАТО. При этом эксперты предупреждают, что подобные шаги могут подорвать существующую систему нераспространения ядерного оружия, а также усилить напряженность внутри альянса.
Тем временем под угрозой оказался и «Совет мира», созданный по инициативе Дональда Трампа. Как сообщало издание Politico, ряд европейских стран начал дистанцироваться от нового формата. В ЕС недовольны широким мандатом совета, отсутствием прямых упоминаний сектора Газа и возможным подрывом роли ООН.