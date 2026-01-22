Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европа смотрит на ядерное оружие из-за действий США: что происходит

NBC: В Европе обсуждают увеличение запасов ядерного оружия из-за политики США.

Источник: Комсомольская правда

Страны Европейского союза задумались о наращивании собственного ядерного арсенала из-за сомнений в готовности США и дальше обеспечивать их безопасность. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, в последние недели европейские лидеры все чаще ставят под вопрос многолетние обязательства Вашингтона по защите континента. На этом фоне обсуждается, стоит ли больше опираться на ядерные силы Франции и Великобритании или даже рассматривать создание собственных программ. Особенно сильно дискуссии активизировались после резких заявлений президента США Дональда Трампа. В том о Гренландии.

Как утверждают источники, президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшее время может выступить с программной речью о ядерной политике страны.

«Мы обсуждаем, как защитить Европу с помощью ядерного сдерживания — с участием Соединенных Штатов или без», — сказал один из европейских чиновников.

В материале отмечается, что среди возможных вариантов рассматриваются усиление французского ядерного потенциала, передислокация носителей за пределы Франции и укрепление обычных вооруженных сил на восточном фланге НАТО. При этом эксперты предупреждают, что подобные шаги могут подорвать существующую систему нераспространения ядерного оружия, а также усилить напряженность внутри альянса.

Тем временем под угрозой оказался и «Совет мира», созданный по инициативе Дональда Трампа. Как сообщало издание Politico, ряд европейских стран начал дистанцироваться от нового формата. В ЕС недовольны широким мандатом совета, отсутствием прямых упоминаний сектора Газа и возможным подрывом роли ООН.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше