Чемпион АПЛ в составе «Челси» перейдёт в казахстанский клуб

Бывший футболист лондонского «Челси» Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

По информации источника, 35-летний нигерийский полузащитник станет игроком кызылординского «Кайсара». Контракт будет рассчитан на один год.

Официальная презентация игрока ожидается 24 января в Кызылорде.

Мозес начал свою карьеру в «Кристал Пэлас», откуда перешёл в «Уиган Атлетик», где привлёк внимание «Челси». Самый успешный период его карьеры пришёлся на сезон 2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог «синим» выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.

Также он играл за «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Интер», «Спартака» (Москва) и «Тутон Таун».

В минувшем сезоне «Кайсар» занял 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 22 очка.