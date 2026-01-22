Чемпион АПЛ в составе «Челси» перейдёт в казахстанский клуб

По информации источника, 35-летний нигерийский полузащитник станет игроком кызылординского «Кайсара». Контракт будет рассчитан на один год.
Официальная презентация игрока ожидается 24 января в Кызылорде.
Мозес начал свою карьеру в «Кристал Пэлас», откуда перешёл в «Уиган Атлетик», где привлёк внимание «Челси». Самый успешный период его карьеры пришёлся на сезон 2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог «синим» выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.
Также он играл за «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм», «Фенербахче», «Интер», «Спартака» (Москва) и «Тутон Таун».
В минувшем сезоне «Кайсар» занял 11-е место в турнирной таблице КПЛ, набрав 22 очка.