Чемпион АПЛ в составе «Челси» перейдёт в казахстанский клуб

Мозес начал свою карьеру в «Кристал Пэлас», откуда перешёл в «Уиган Атлетик», где привлёк внимание «Челси». Самый успешный период его карьеры пришёлся на сезон 2016/17, когда он играл под руководством Антонио Конте и помог «синим» выиграть английскую премьер-лигу (АПЛ). В составе «Челси» он выиграл Лигу Европы и Кубок Англии.