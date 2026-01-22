В Калининградской области ввели разовую выплату юбилярам семейной жизни

Соответствующий документ размещён на официальном сайте Министерства социальной политики области и подписан губернатором Алексеем Беспрозванных. Новая мера поддержки распространяется на семьи, которые в 2026 году отмечают 50, 55, 60, 65 или 70 лет со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС. Обязательным условием для получения выплаты является постоянное проживание супругов на территории Калининградской области не менее 25 лет.