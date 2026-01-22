Ричмонд
В Калининградской области ввели разовую выплату юбилярам семейной жизни

С 1 января 2026 года в Калининградской области вступило в силу постановление правительства региона о введении дополнительной разовой меры социальной поддержки для семейных пар, отмечающих значимые юбилеи совместной жизни.

Источник: Аргументы и факты

Соответствующий документ размещён на официальном сайте Министерства социальной политики области и подписан губернатором Алексеем Беспрозванных. Новая мера поддержки распространяется на семьи, которые в 2026 году отмечают 50, 55, 60, 65 или 70 лет со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС. Обязательным условием для получения выплаты является постоянное проживание супругов на территории Калининградской области не менее 25 лет.

Размер единовременной выплаты установлен в сумме 5 тысяч рублей. Для оформления выплаты один из супругов должен обратиться с заявлением в отделение Центра социальной поддержки населения. При подаче заявления потребуется паспорт заявителя, а также письменное согласие второго супруга на получение меры поддержки, оформленное в произвольной форме. Перечисление денежных средств будет осуществляться Центром социальной поддержки населения после проверки документов.