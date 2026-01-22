Иван Носков: В Самару на смену маршруткам придут современные комфортные автобусы

В Самаре в течение 2025 года провели анализ маршрутной сети общественного транспорта в Кировском районе. По его итогу изменили расписание ряда автобусных и трамвайных маршрутов. Эта работа будет продолжена.
«Сейчас идет донастройка определенных моментов. Следующий шаг — продолжение обновления подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта. На смену маршруткам придут современные комфортные автобусы. Это именно то, что нужно современному городу, особенно мегаполису», — написал глава Самары Иван Носков в своем телеграм-канале.
В числе того, что уже удалось сделать: в 2025 году в областной столице запустили новый автобус № 87, который связал микрорайон Крутые Ключи со станцией метро «Кировская». Также скорректировали расписание автобусов №№ 6, 12, 38, 47, 51 и трамвая № 9. А на трамвайные маршруты № 3 и 13 вывели новые вагоны марки «Львенок». На автобусных маршрутах №№ 21, 30, 38, 47 и 55 увеличили количество рейсов и сократили интервалы движения.
Напомним, в прошлом году в Самару поступили 117 новых низкопольных автобусов «Лотос» и пять автобусов Foton, а также вышли на линии 40 трамваев марки «Львенок». В 2026 году в город привезут еще 31 вагон нового поколения. Семь из них уже прибыли на базу ТТУ. Как отметил Иван Носков, следующие на очереди — троллейбусы и внедрение электробусов.
«Важно в короткие сроки решить накопившиеся проблемы и сформировать интуитивно понятную и безопасную систему общественного транспорта. Совместно с министерством транспорта и автодорог региона увеличиваем число регулируемых маршрутов и пересматриваем дорожную сеть города», — сказала глава Самары.