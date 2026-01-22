Иван Носков: В Самару на смену маршруткам придут современные комфортные автобусы

Напомним, в прошлом году в Самару поступили 117 новых низкопольных автобусов «Лотос» и пять автобусов Foton, а также вышли на линии 40 трамваев марки «Львенок». В 2026 году в город привезут еще 31 вагон нового поколения. Семь из них уже прибыли на базу ТТУ. Как отметил Иван Носков, следующие на очереди — троллейбусы и внедрение электробусов.