Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января для встречи с Путиным

До этого стало известно, что Москва получила от черновик мирного договора по Украине, который уже утвержден Европой и Киевом. Не сообщается о его содержании. Но говорится, что президент России Владимир Путин должен был его изучить и дать свои комментарии во время встречи с Уиткоффом.