Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января для встречи с Путиным

В Кремле подтвердили, что встреча Уиткоффа и Путина пройдет в скором времени.

Источник: Комсомольская правда

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.

В Кремле говорили, что встреча политиков ожидается в ближайшее время. Отмечается, что, скорее всего, будет обсуждаться украинский конфликт.

До этого стало известно, что Москва получила от черновик мирного договора по Украине, который уже утвержден Европой и Киевом. Не сообщается о его содержании. Но говорится, что президент России Владимир Путин должен был его изучить и дать свои комментарии во время встречи с Уиткоффом.

Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп похвалил Уиткоффа за работу над урегулированием украинского конфликта. В то же время в Москве отметили, что всегда ждут Уиткоффа и открыты для диалога с ним как с представителем Вашингтона.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше