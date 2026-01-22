Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января для встречи с Путиным

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф подтвердил, что вылетит в Москву вечером 22 января для встречи с лидером РФ Владимиром Путиным.
В Кремле говорили, что встреча политиков ожидается в ближайшее время. Отмечается, что, скорее всего, будет обсуждаться украинский конфликт.
До этого стало известно, что Москва получила от черновик мирного договора по Украине, который уже утвержден Европой и Киевом. Не сообщается о его содержании. Но говорится, что президент России Владимир Путин должен был его изучить и дать свои комментарии во время встречи с Уиткоффом.
Ранее KP.RU сообщил, что президент США Дональд Трамп похвалил Уиткоффа за работу над урегулированием украинского конфликта. В то же время в Москве отметили, что всегда ждут Уиткоффа и открыты для диалога с ним как с представителем Вашингтона.