Конфликт с одноклассниками стал причиной нападения подростка на лицей в Нижнекамске

Причиной нападения школьника на лицей в Нижнекамске стал конфликт с одноклассниками. Семиклассник, который пришёл в заведение с ножом и ранил вахтёршу, задержан. Об этом сообщает SHOT.

Нижнекамские лицеисты эвакуируются во время нападения. Видео © SHOT.

Внутри здания 13-летний подросток взорвал три самодельные петарды. Из-за этого всем ученикам пришлось забаррикадироваться в своих классах.

«Вооружённый пацан ходит, сидим на алгебре и два взрыва в коридоре», — рассказала одна из учениц.

Некоторые очевидцы также сообщают, что слышали звуки выстрелов.

Напомним, ранее сообщалось, что ученик с ножом проник в лицей в Татарстане и ранил уборщицу. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.

