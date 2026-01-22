Конфликт с одноклассниками стал причиной нападения подростка на лицей в Нижнекамске

Нижнекамские лицеисты эвакуируются во время нападения. Видео © SHOT.
Внутри здания 13-летний подросток взорвал три самодельные петарды. Из-за этого всем ученикам пришлось забаррикадироваться в своих классах.
«Вооружённый пацан ходит, сидим на алгебре и два взрыва в коридоре», — рассказала одна из учениц.
Некоторые очевидцы также сообщают, что слышали звуки выстрелов.
Напомним, ранее сообщалось, что ученик с ножом проник в лицей в Татарстане и ранил уборщицу. На месте ЧП работают специалисты экстренных служб.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.