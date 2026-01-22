Уиткофф заявил об оптимистичном настрое по поводу урегулирования на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф имеет оптимистичный настрой по поводу вопроса урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Я думаю, мы добились большого прогресса. Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтоб мы поехали туда», — сказал дипломат журналистам.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведёт в Кремле переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Глава государства уточнил, что они прибудут в Москву для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта.