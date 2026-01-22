Ричмонд
Уиткофф заявил об оптимистичном настрое по поводу урегулирования на Украине

Спецпосланник Трампа Уиткофф считает, что в рамках переговоров по урегулированию на Украине уже достигнут «большой прогресс».

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф имеет оптимистичный настрой по поводу вопроса урегулирования украинского конфликта. Об этом он заявил на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

«Я думаю, мы добились большого прогресса. Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтоб мы поехали туда», — сказал дипломат журналистам.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что в четверг, 22 января, проведёт в Кремле переговоры со Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера, предпринимателем Джаредом Кушнером. Глава государства уточнил, что они прибудут в Москву для продолжения диалога по урегулированию украинского конфликта.

