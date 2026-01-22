Минсвязи ограничило безлимитные тарифы мобильной связи для белорусов

В Беларуси вводятся ограничения на безлимитных тарифах мобильной связи, сообщили в Министерстве связи и информатизации. Это регламентирует соответствующее постановление Минсвязи (№ 38 от 22 декабря 2025-го).
Изменения коснутся безлимитных тарифов мобильного интернета. В частности, утверждены новые правила по тарифным планам с безлимитным интернетом. Теперь вводится фиксированный объем трафика на максимальной скорости, после чего скорость передачи данных будет снижена.
Так, будет установлен начальный объем услуг передачи данных без ограничения — 30 гигабайт в месяц. А после их израсходования скорость передачи данных будет снижена до 1 мегабит в секунду. Далее оператор будет предоставлять абоненту дополнительные объемы услуг передачи данных либо периоды оказания услуг, которые будут приобретаться за плату вновь без ограничения скорости передачи данных.
В Минсвязи пояснили, что эта мера поможет упорядочить использование услуг передачи данных абонентами. Пока же фиксируется значительное потребление ресурсов сетей сотовой связи отдельными абонентами. И именно это отрицательно сказывается на качестве услуг сотовой связи в целом для большинства обычных абонентов.
— Регулирование позволит сбалансировать нагрузку на сети сотовой связи, — прокомментировали в министерстве.
Операторы сотовой связи приведут договоры об оказании услуг и тарифные планы в соответствие с требованиями постановления.
Основные положения постановления Минсвязи вступят в силу через месяц после официального опубликования.
Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».