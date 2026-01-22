В Омскую область не пустили опасные орехи

Управление Россельхознадзора Омской области сообщило в четверг, 22 января 2026 года, что на фитосанитарном контрольном посту (ФКП) "Исилькульский’был остановлен микроавтобус, следовавший с территории Республики Киргизия.
Отмечается, что в транспорте нашли партию продукции с высоким фитосанитарным риском — грецкие орехи в скорлупе общим весом 160 кг.
«Груз перемещался через государственную границу без фитосанитарного сертификата, подтверждающего его безопасность и соответствие карантинным требованиям Российской Федерации. Отсутствие документации создает угрозу заноса и распространения карантинных объектов на территории региона», — рассказали в ведомстве.
Отсутствие документов, по мнению автора, сделало орехи потенциально опасными для потребителя.
Сообщается, что перевозчика привлекли к административной ответственности, а груз вернули на территорию Республики Казахстан.