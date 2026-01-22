В Омскую область не пустили опасные орехи

«Груз перемещался через государственную границу без фитосанитарного сертификата, подтверждающего его безопасность и соответствие карантинным требованиям Российской Федерации. Отсутствие документации создает угрозу заноса и распространения карантинных объектов на территории региона», — рассказали в ведомстве.