В России началось исследование биоаналога препарата против лимфомы Ходжкина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская биотехнологическая компания Biocad начала клиническое исследование биоаналога инновационного препарата для лечения лимфомы Ходжкина, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
«Компания Biocad объявила о начале первой фазы клинического исследования BCD-283−1 — биоаналога препарата для лечения рецидивирующей и рефрактерной классической лимфомы Ходжкина. Исследование проводится в России и Республике Беларусь и направлено на расширение доступа пациентов к современной таргетной терапии», — говорится в сообщении.
Клиническое исследование BCD-283−1 — это многоцентровое исследование первой фазы, цель которого — подтвердить биоаналогичность препарата оригинальному брентуксимабу ведотину. В исследовании могут принять участие взрослые пациенты с рецидивирующей или рефрактерной CD30-позитивной лимфомой Ходжкина.
Препарат BCD-283 — это биоаналог одного из современных противоопухолевых лекарств, которое используется в лечении лимфомы Ходжкина и некоторых других видов лимфом. Такие препараты относятся к таргетной терапии — то есть они работают прицельно, воздействуя именно на опухолевые клетки, отметили в Biocad.
«Препараты, нацеленные на CD30-позитивные опухоли, занимают важное место в терапии лимфомы Ходжкина, особенно у пациентов с рецидивирующим или рефрактерным течением заболевания. В рамках клинического исследования BCD-283−1 мы проводим всестороннюю оценку биоаналогичности препарата по фармакокинетике, безопасности и иммуногенности с референтным препаратом», — рассказала заместитель гендиректора по клинической разработке и исследованиям компании Юлия Линькова.
Лимфома Ходжкина относится к редким онкогематологическим заболеваниям. В России с диагнозом «лимфома Ходжкина» ежегодно сталкиваются тысячи людей — заболевание регистрируется примерно у 2,2 человек на 100 тыс. населения. Оно может возникать в любом возрасте, однако чаще всего диагностируется у молодых людей от 16 до 35 лет. Примерно у 10−30% пациентов развивается рецидив или заболевание приобретает рефрактерное течение, уточнили в компании.