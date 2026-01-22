В России началось исследование биоаналога препарата против лимфомы Ходжкина

Лимфома Ходжкина относится к редким онкогематологическим заболеваниям. В России с диагнозом «лимфома Ходжкина» ежегодно сталкиваются тысячи людей — заболевание регистрируется примерно у 2,2 человек на 100 тыс. населения. Оно может возникать в любом возрасте, однако чаще всего диагностируется у молодых людей от 16 до 35 лет. Примерно у 10−30% пациентов развивается рецидив или заболевание приобретает рефрактерное течение, уточнили в компании.