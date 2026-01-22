Умер Дональд Дуглас, актёр из фильма «Бриджит Джонс» и сериала «Корона»

Умер Дональд Дуглас — шотландский актёр, известный по фильму «Бриджит Джонс» и сериалу «Корона». Об этом сообщило издание The Independent со ссылкой на близких артиста.
Дуглас скончался на 93-м году жизни. По данным газеты, артист умер 14 января в больнице французского города Альби, куда он был госпитализирован после непродолжительной болезни. Точная причина смерти не уточняется.
Карьера Дугласа в кино и на телевидении длилась более пяти десятилетий, за которые он принял участие в более чем 90 проектах. Зрители также могли видеть его в знаковых британских сериалах, включая «Корону», «Пуаро», «Доктора Кто», «Мстителей» и «Шерлока Холмса».
