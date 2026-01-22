Музей искусств анонсировал программу к 250-летию Гофмана

В Калининградском музее изобразительных искусств с 23 января по 5 марта пройдут мероприятия к 250-летию Э. Т. А. Гофмана (6+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Программа включает культурные, просветительские, презентационные мероприятия, экскурсии, лекции, мастер-классы и арт-вечера. Празднование стартует с ежегодного Фестиваля книжной иллюстрации и графики «Гофман — наш современник», который проведут с 23 января по 1 марта.
«Проект представляет понимание сказок и новелл знаменитого сказочника Кёнигсберга — Э. Т. А. Гофмана. Ключевым событием станет открытие нового пространства в рамках постоянной экспозиции “Город Гофмана. Тайны двух миров” и экспонирование гофмановских циклов Сергея Алимова (“отца” Льва Бонифация и великого интерпретатора гротескных образов Гофмана, Гоголя, Салтыкова-Щедрина) и гениальное прочтение Гофмана в иллюстрациях знаменитой русской художницы Татьяной Лебедевой-Мавриной. Впервые на выставке в этом году будут представлены отдельные графические листы из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств художников Михаила Гавричкова, Романа Сустова, Г. А. В. Трауготов (коллективный псевдоним трёх художников: Георгия Николаевича Траугота и его сыновей Александра и Валерия)», — рассказывают в анонсе.
В рамках проведения Всероссийской научной конференции «Э. Т. А. Гофман и мировая культура» 23 января в 15:30 в музее состоится презентация монографии «Гофмановские традиции в русской литературе». Ее представит Вера Королёва, доктор филологических наук, заведующая кафедрой иностранных языков Владимирского государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.
«Интерактивные, творческие и просветительские проекты ждут посетителей в Лаборатории творчества Кота Мурра. Это проект, включающий тематические мастер-классы по рисованию, костюмированные арт-вечера, квесты и аквагрим для детей, интерактивные экскурсии», — поясняют в пресс-службе. Так, 24 января состоится праздничное мероприятие «Фея Драже и все-все-все» (6+).
С 31 января по 14 февраля в музее пройдет фестиваль «Музыкальные неистовства капельмейстера Гофмана». 31 января и 14 февраля в 16:00 проведут концерты преподавателей и учащихся Детской музыкальной школы имени Гофмана. Запланированы лекции заслуженного работника культуры РФ, музыковеда Инны Дементьевой — «Музыкальный мир Э. Т. А. Гофмана» (5 января в 18.30.), «Литературные произведения Э. Т. А. Гофмана в творчестве композиторов XIX — XXI веков» (12 февраля в 18.30).
«Еще одним событием большого празднования юбилея Гофмана станет Лекторий “Блуждающие сны Гофмана”, который пройдет с 19 февраля по 5 марта. Главный научный сотрудник Калининградского музея изобразительных искусств Лада Викторовна Сыроватко прочтет лекции, посвященные исследованию художественной мысли, идей и образов Гофмана, их влиянию на русскую литературу», — говорится в сообщении.
Подробная программа мероприятий доступна по ссылке.