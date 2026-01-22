Музей искусств анонсировал программу к 250-летию Гофмана

«Проект представляет понимание сказок и новелл знаменитого сказочника Кёнигсберга — Э. Т. А. Гофмана. Ключевым событием станет открытие нового пространства в рамках постоянной экспозиции “Город Гофмана. Тайны двух миров” и экспонирование гофмановских циклов Сергея Алимова (“отца” Льва Бонифация и великого интерпретатора гротескных образов Гофмана, Гоголя, Салтыкова-Щедрина) и гениальное прочтение Гофмана в иллюстрациях знаменитой русской художницы Татьяной Лебедевой-Мавриной. Впервые на выставке в этом году будут представлены отдельные графические листы из коллекции Калининградского музея изобразительных искусств художников Михаила Гавричкова, Романа Сустова, Г. А. В. Трауготов (коллективный псевдоним трёх художников: Георгия Николаевича Траугота и его сыновей Александра и Валерия)», — рассказывают в анонсе.