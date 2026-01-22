«Я сначала не поверил!»: одна счастливая случайность сделала сибиряка миллионером

Вот так повезло! Житель Иркутской области Виктор разбогател после новогодней лотереи. Как сообщают организаторы розыгрыша, он купил три билета в магазине после работы по совету продавца. Один из них оказался выигрышным и принёс один миллион рублей.
— Жена проверила билеты в приложении и сказала, что мы выиграли. Сначала я не поверил, а потом очень обрадовался, — рассказал Виктор.
Победитель работает мастером в компании, занимающейся производством и продажей технических газов. У него двое детей. Свободное время любит проводить с семьёй: играть в футбол и рыбачить. На что потратит выигрыш, он пока не решил.
