«Я сначала не поверил!»: одна счастливая случайность сделала сибиряка миллионером

Житель Иркутской области выиграл миллион рублей в новогодней лотерее.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Вот так повезло! Житель Иркутской области Виктор разбогател после новогодней лотереи. Как сообщают организаторы розыгрыша, он купил три билета в магазине после работы по совету продавца. Один из них оказался выигрышным и принёс один миллион рублей.

— Жена проверила билеты в приложении и сказала, что мы выиграли. Сначала я не поверил, а потом очень обрадовался, — рассказал Виктор.

Победитель работает мастером в компании, занимающейся производством и продажей технических газов. У него двое детей. Свободное время любит проводить с семьёй: играть в футбол и рыбачить. На что потратит выигрыш, он пока не решил.

