Дрозденко рассказал, сколько территорий Ленобласти благоустроят в 2026 году

«Дал поручение комитетам общественных коммуникаций и по местному самоуправлению — развивать ТОСы. Иногда у нас бывает, что где-то граждане поактивнее, и там объект появляется быстрее, чем в том месте, где он может быть в два раза нужнее, но там общественность менее активна. Надо научить всех быть одинаково вовлечёнными в процессы местного самоуправления», — подчеркнул Александр Дрозденко.