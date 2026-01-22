Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрозденко рассказал, сколько территорий Ленобласти благоустроят в 2026 году

На итоговой пресс-конференции губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что регион за 2026 год благоустроит 170 общественных территорий.

Источник: Telegram-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Область который год не снижает темпы обновления городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«В 2025 году мы благоустроили 132 территории. На 2026 год темпы не снижаем», — сказал губернатор.

В порядок приведут дворы, парки, скверы и площади, которыми ленинградцы пользуются каждый день.

Кроме того, коснулся губернатор и темы развития территориального общественного самоуправления. Ведь многие вопросы, в том числе благоустройства, строительства дорог и соцобъектов исходят из решения инициативных горожан.

«Дал поручение комитетам общественных коммуникаций и по местному самоуправлению — развивать ТОСы. Иногда у нас бывает, что где-то граждане поактивнее, и там объект появляется быстрее, чем в том месте, где он может быть в два раза нужнее, но там общественность менее активна. Надо научить всех быть одинаково вовлечёнными в процессы местного самоуправления», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше