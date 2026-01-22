Дрозденко рассказал, сколько территорий Ленобласти благоустроят в 2026 году

Область который год не снижает темпы обновления городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В 2025 году мы благоустроили 132 территории. На 2026 год темпы не снижаем», — сказал губернатор.
В порядок приведут дворы, парки, скверы и площади, которыми ленинградцы пользуются каждый день.
Кроме того, коснулся губернатор и темы развития территориального общественного самоуправления. Ведь многие вопросы, в том числе благоустройства, строительства дорог и соцобъектов исходят из решения инициативных горожан.
«Дал поручение комитетам общественных коммуникаций и по местному самоуправлению — развивать ТОСы. Иногда у нас бывает, что где-то граждане поактивнее, и там объект появляется быстрее, чем в том месте, где он может быть в два раза нужнее, но там общественность менее активна. Надо научить всех быть одинаково вовлечёнными в процессы местного самоуправления», — подчеркнул Александр Дрозденко.