Аномальные морозы не отразились на работе метро Екатеринбурга

Пришедшие на Урал аномальные морозы никак не отразились на работе метро Екатеринбурга.

Как сообщает официальный Telegram-канал екатеринбургской подземки, в ближайшие дни, несмотря на холод, метрополитен будет работать в штатном режиме. «У нас всегда поддерживается комфортная температура воздуха. Предлагаем вам в эти холодные дни пользоваться метрополитеном», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на прошлой неделе в Екатеринбурге из-за морозной погоды снижали скорость движения общественного транспорта.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз, когда аномальные холода покинут Свердловскую область.