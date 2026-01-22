Аномальные морозы не отразились на работе метро Екатеринбурга

Как сообщает официальный Telegram-канал екатеринбургской подземки, в ближайшие дни, несмотря на холод, метрополитен будет работать в штатном режиме. «У нас всегда поддерживается комфортная температура воздуха. Предлагаем вам в эти холодные дни пользоваться метрополитеном», — говорится в сообщении.