Япония открыла рынок для казахстанского пшеничного глютена

«В условиях повышения импортных пошлин в США, включая ограничения в отношении казахстанской продукции, мы были вынуждены оперативно переориентировать экспортные потоки на альтернативные направления. В результате в декабре 2025 года предприятие начало отгрузки пшеничного глютена в Японию. Компания последовательно расширяет географию экспорта благодаря комплексной государственной поддержке, в том числе в рамках программ Министерства сельского хозяйства по развитию растениеводства и агробизнеса. В ближайших планах компании — выход на рынки Израиля и Мексики, где наблюдается устойчивый интерес к продукции глубокой переработки казахстанской пшеницы», — сказал он.