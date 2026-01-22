Япония открыла рынок для казахстанского пшеничного глютена

Казахстан начал поставки продукции глубокой переработки пшеницы на рынок Японии. Первая отгрузка казахстанского пшеничного глютена была осуществлена в декабре 2025 года. В дальнейшем планируется экспортировать в Японию более двух тысяч тонн продукции в год.
Кроме того, в текущем году продукция глубокой переработки казахстанской пшеницы впервые была поставлена в Саудовскую Аравию. Таким образом, на сегодняшний день переработанная продукция казахстанского зерна экспортируется уже в 34 страны мира, что отражает устойчивый рост интереса к продукции среднего и высокого передела на международных рынках.
Экспорт данной продукции осуществляет BioOperations — единственное предприятие в Казахстане, производящее пшеничный глютен и пшеничный крахмал, а также единственный производитель биоэтанола в странах СНГ. Компания является высокотехнологичным предприятием и крупнейшим заводом Северо-Казахстанской области, а также одним из ключевых предприятий по глубокой переработке зерна в республике.
Производственная мощность завода превышает 340 тысяч тонн переработки зерна в год. Продукция предприятия поставляется в страны Азии, Европы, Ближнего Востока и Америки. В числе ключевых направлений экспорта — Индия, США, Колумбия, Китай, Турция, Норвегия, страны СНГ и Европейского союза, а также ряд государств арабского мира.
Генеральный директор завода BioOperations Евгений Келин отметил, что расширение экспортной географии стало возможным благодаря системной государственной поддержке.
«В условиях повышения импортных пошлин в США, включая ограничения в отношении казахстанской продукции, мы были вынуждены оперативно переориентировать экспортные потоки на альтернативные направления. В результате в декабре 2025 года предприятие начало отгрузки пшеничного глютена в Японию. Компания последовательно расширяет географию экспорта благодаря комплексной государственной поддержке, в том числе в рамках программ Министерства сельского хозяйства по развитию растениеводства и агробизнеса. В ближайших планах компании — выход на рынки Израиля и Мексики, где наблюдается устойчивый интерес к продукции глубокой переработки казахстанской пшеницы», — сказал он.
В компании также сообщают, что в настоящее время ведутся переговоры о поставках биоэтанола в Китай для использования в сфере биотоплива.
Стоит отметить, что для производства основной продукции используется пшеница казахстанского происхождения, а побочные продукты переработки направляются на дальнейшее производство биоэтанола, что позволяет эффективно использовать сырье и способствует устойчивому развитию отрасли.