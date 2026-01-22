Картины Гитлера ушли с молотка, но разгорелся скандал: фюрер рисовал кое-что необычное

Две акварели, приписываемые Адольфу Гитлеру, продали на аукционе в Великобритании за 5,8 тыс. евро. Однако сразу после сделки разгорелся скандал. Об этом пишет газета Le Parisien.
Отмечается, что торги прошли в городе Скиптон в графстве Северный Йоркшир. Все проводил аукционный дом Hutchinson Scott. Так, в качестве лотов были выставлены две акварели начала XX века, приписываемые Адольфу Гитлеру. В описании лишь упоминалось, что он изучал искусство в Вене, без какого-либо исторического контекста.
Первая акварель с изображением дома среди деревьев, подписанная и датированная 1909 годом, была продана за 2300 фунтов стерлингов. Вторая работа, на которой изображена церковь в австрийской деревне и стоит дата 1910 года, ушла с молотка за 2600 фунтов. Личности покупателя и продавца раскрывать не стали, а представители аукционного дома отказались от комментариев, сославшись на деликатность темы.
При этом продажа вызвала резкую реакцию в профессиональной среде. По словам французского аукциониста Давида Элберга, подобные торги выглядят как попытка привлечь внимание и заработать на имени человека, ответственного за гибель миллионов.
«Настоящий вопрос в том, готовы ли мы продвигать деятельность человека, ответственного за смерть миллионов людей», — сказал Элберг.
Эксперты также указывают, что художественная ценность таких работ невелика, а цена объясняется исключительно личностью автора.
