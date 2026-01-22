Картины Гитлера ушли с молотка, но разгорелся скандал: фюрер рисовал кое-что необычное

Первая акварель с изображением дома среди деревьев, подписанная и датированная 1909 годом, была продана за 2300 фунтов стерлингов. Вторая работа, на которой изображена церковь в австрийской деревне и стоит дата 1910 года, ушла с молотка за 2600 фунтов. Личности покупателя и продавца раскрывать не стали, а представители аукционного дома отказались от комментариев, сославшись на деликатность темы.