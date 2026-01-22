Секрет надежного кошелька: названы самые крепкие иностранные валюты

Наиболее заметное укрепление к тенге в 2025 году, по данным Нацбанка Казахстана, продемонстрировали европейские валюты. Евро по итогам года подорожал почти на 9% по сравнению с январем, при этом пик его стоимости пришелся на третий квартал. Схожую динамику показал швейцарский франк, который всегда выигрывает в условиях глобальной неопределенности. Фунт стерлингов также завершил год с уверенным ростом, хоть и менее волатильным, чем у евро.