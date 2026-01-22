Ричмонд
«Волшебно»: Индира Едильбаева и ее муж устроили романтическую фотосессию в Таиланде

Отечественная певица Индира Едильбаева и ее супруг Камалдин Камирдинов, менеджер ряда казахстанских звезд, поделились в соцсети романтическими снимками, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Супруги запечатлелись на закате на море. Фотографии получились очень романтичными. В карусели можно также увидеть снимки, снятые солнечным днем.

Индира Едильбаева указала локацию — это город Пхукет в Таиланде. «Запомни нас такими», — гласит подпись к фото.

Больше 3 тысяч «лайков» собрала публикация за короткое время. Подписчики, в числе которых много коллег звездной пары, пожелали им счастья в браке.

«Красивые», «Дорама прям», «Мне так нравится ваша любовь», «Вы почему такие прекрасные», «Как красиво, на берегу великого моря, море и океан все слышат. Пусть услышат вашу любовь друг к другу», «Прекрасные снимки», «Волшебно», — отреагировали комментаторы.