«Волшебно»: Индира Едильбаева и ее муж устроили романтическую фотосессию в Таиланде

Супруги запечатлелись на закате на море. Фотографии получились очень романтичными. В карусели можно также увидеть снимки, снятые солнечным днем.
Индира Едильбаева указала локацию — это город Пхукет в Таиланде. «Запомни нас такими», — гласит подпись к фото.
Больше 3 тысяч «лайков» собрала публикация за короткое время. Подписчики, в числе которых много коллег звездной пары, пожелали им счастья в браке.
«Красивые», «Дорама прям», «Мне так нравится ваша любовь», «Вы почему такие прекрасные», «Как красиво, на берегу великого моря, море и океан все слышат. Пусть услышат вашу любовь друг к другу», «Прекрасные снимки», «Волшебно», — отреагировали комментаторы.