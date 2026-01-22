Приморск остаётся одним из самых малочисленных городов России

До 1946 года город носил название Фишхаузен и имел важное историческое значение в регионе. Главной архитектурной и исторической достопримечательностью Приморска остаются руины одноимённого замка XIII века, который привлекает туристов и исследователей средневековой истории. Город расположен на берегу реки Приморской, что делает его популярным местом среди любителей рыбалки. Сюда приезжают жители соседних населённых пунктов и районов, чтобы провести время на природе и заняться любительским ловом рыбы. Несмотря на небольшую численность населения, Приморск сохраняет своё значение как исторический и природный объект региона. Малые города Калининградской области продолжают оставаться важной частью культурного и туристического потенциала области.