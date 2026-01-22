Жители Башкирии получили сроки за мошенничество с субсидией в 300 тысяч рублей

Дюртюлинский районный суд вынес приговор двум местным жителям за мошенничество с бюджетной субсидией в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.
В сентябре 2024 года один из фигурантов, зная, что не имеет права на поддержку, попросил знакомого помочь получить деньги незаконно. Тот подал в администрацию заявление с поддельными документами на возмещение затрат для самозанятых и получил средства. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.
Оба мужчины признали вину. Первому суд назначил 2 года 3 месяца условно. Второй, имеющий судимость, получил 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.