Жители Башкирии получили сроки за мошенничество с субсидией в 300 тысяч рублей

В Дюртюлинском районе осудили двух жителей за аферу с бюджетной субсидией.

Источник: Комсомольская правда

Дюртюлинский районный суд вынес приговор двум местным жителям за мошенничество с бюджетной субсидией в размере 300 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

В сентябре 2024 года один из фигурантов, зная, что не имеет права на поддержку, попросил знакомого помочь получить деньги незаконно. Тот подал в администрацию заявление с поддельными документами на возмещение затрат для самозанятых и получил средства. Их деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ.

Оба мужчины признали вину. Первому суд назначил 2 года 3 месяца условно. Второй, имеющий судимость, получил 2 года 6 месяцев колонии строгого режима.

