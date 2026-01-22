В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Режим работы детских садов в России определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.
Ранее в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, которое ребенок проводит в яслях и детском саду.
«В связи с поступающими вопросами о режиме работы дошкольных образовательных организаций министерство просвещения Российской Федерации информирует: режим работы детских садов определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей», — говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы режима работы дошкольных учреждений носят адресный характер и рассматриваются на уровне субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей.
«Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)», — рассказали в министерстве.
Там добавили, что в настоящее время 91,9% всех воспитанников посещают группы полного дня.
«В целях оказания методической поддержки Минпросвещения России продолжит работу по изучению и распространению лучших региональных практик в данной сфере в 2026 году», — заключили в Минпросвещения.