В Башкирии открылась третья ледовая переправа

Как отметили в пресс-службе МЧС по РБ, при передвижении по переправам необходимо соблюдать требования выставленных поблизости знаков. На них — максимальная грузоподъёмность и расстояние между участниками движения. Выходить на лед в несанкционированных местах опасно.