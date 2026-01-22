Ричмонд
В Башкирии открылась третья ледовая переправа

Сегодня в Краснокамском районе заработала ледовая переправа через реку Белую возле села Староянзигитово.

Источник: МЧС РФ

Ее грузоподъемность 5 тонн, для движения предусмотрена одна полоса, длина переправы 800 м, ширина — 150 м. Толщина льда 56 см.

Напомним, сейчас в республике функционируют еще две ледовые переправы: в Бирском районе на реке Белой (Бирск) и в Караидельском районе на реке Уфа (село Караидель, автодорога Бирск — Тастуба — Сатка).

Как отметили в пресс-службе МЧС по РБ, при передвижении по переправам необходимо соблюдать требования выставленных поблизости знаков. На них — максимальная грузоподъёмность и расстояние между участниками движения. Выходить на лед в несанкционированных местах опасно.