В Таганроге в 2026 году должны обеспечить жильем больше 30 детей-сирот

47 детей-сирот из Таганрога получили благоустроенное жилье, закупку квартир продолжат.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году 47 детей-сирот из Таганрога получили благоустроенные квартиры, при этом 20 человек переехали в новое жилье в донской столице. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.

Квартиры приобрели на первичном и вторичном рынках, а также в рамках долевого строительства многоквартирных домов.

— К сожалению, есть не завершенный вопрос. Подрядчики нарушили сроки передачи долевых объектов по контрактам 2024 года. Сейчас с ними ведется работа. Наша задача — обеспечить жильем 33 человека, включенных в списки 2024 года, а также 34 человека из списков на 2026 год, — сообщила Светлана Камбулова.

Соглашение о выделении средств на указанные цели уже заключили с донским минстроем, готовятся необходимые документы для проведения закупок. Власти Таганрога планируют приобрести для детей-сирот 33 квартиры площадью по 33 кв. метра и одну квартиру в 43 кв. метра.

