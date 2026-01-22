В Таганроге в 2026 году должны обеспечить жильем больше 30 детей-сирот

В 2025 году 47 детей-сирот из Таганрога получили благоустроенные квартиры, при этом 20 человек переехали в новое жилье в донской столице. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова.
Квартиры приобрели на первичном и вторичном рынках, а также в рамках долевого строительства многоквартирных домов.
— К сожалению, есть не завершенный вопрос. Подрядчики нарушили сроки передачи долевых объектов по контрактам 2024 года. Сейчас с ними ведется работа. Наша задача — обеспечить жильем 33 человека, включенных в списки 2024 года, а также 34 человека из списков на 2026 год, — сообщила Светлана Камбулова.
Соглашение о выделении средств на указанные цели уже заключили с донским минстроем, готовятся необходимые документы для проведения закупок. Власти Таганрога планируют приобрести для детей-сирот 33 квартиры площадью по 33 кв. метра и одну квартиру в 43 кв. метра.
