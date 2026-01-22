В Таганроге в 2026 году должны обеспечить жильем больше 30 детей-сирот

— К сожалению, есть не завершенный вопрос. Подрядчики нарушили сроки передачи долевых объектов по контрактам 2024 года. Сейчас с ними ведется работа. Наша задача — обеспечить жильем 33 человека, включенных в списки 2024 года, а также 34 человека из списков на 2026 год, — сообщила Светлана Камбулова.