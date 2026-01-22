Мэрия Омска подняла оклады работникам культуры, но они остались низкими

Мэрия Омска утвердила постановление об изменении окладов муниципальных работников культуры. На портале мэрии постановление опубликовано 21 января.
У рядовых сотрудников городских музеев, театров (это Лицейский театр и «Студия» имени Любови Ермолаевой), культурно-досуговых учреждениях и библиотеках теперь будут оклады от 6 417 до 10 019 рублей, в зависимости от должности.
Рекомендуемый размер окладов для худруков и руководителей учреждений теперь 13 058 рублей. Оклад ученого секретаря в музеях и библиотеках ныне 12 260 рублей, у литсотрудников театров он стал составлять 12 612 рублей.
Педагогам дополнительного образования художественно-эстетической направленности, подведомственных городскому департаменту культуры, рекомендуют установить оклады от 7 152 до 10 019 рублей, руководителям — 12 260 рублей.
Нужно отметим, что оклады в культуре это лишь часть зарплаты за месяц. Помимо них в сумму зарплат входят премии, надбавки и т.д.
Ранее КП-Омск писала, что минтруд региона назвал самыми востребованными профессиями в Омской области водителей, токарей, слесарей-ремонтников, электромонтеров и операторов котельных.