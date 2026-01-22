У челябинца отбирают квартиру по схеме Долиной

Дмитрий рассказал изданию, что купил квартиру у семейной пары. Обоим по 30 лет, работают врачами. По словам покупателя, при общении во время осмотра квартиры и обсуждения сделки продавцы показались ему интеллигентными и грамотными. Сделку провели, как полагается — через банк, были привлечены риелтор и юрист. Целый час, по словам Дмитрия, общались. Подписали договор купли-продажи и акт приема-передачи. Но через неделю покупателю поступил звонок. «Звонят с полицией и говорят, что деньги мошенникам отправили. А я ведь с ними разговаривал на эту тему перед покупкой. Спрашивал, знают ли они, как действуют сейчас телефонные аферисты. Они уверяли, что работают врачами в государственной больнице, с ними постоянно проводят беседы, и они обо всем в курсе», — рассказал покупатель. Продавцы сообщили, что где-то нашли и установили на телефон приложение, которое генерирует QR-коды. Затем они поднесли код к банкомату, и все деньги исчезли.