У челябинца отбирают квартиру по схеме Долиной

Житель Челябинска Дмитрий купил квартиру в центре города за 4,5 млн рублей. Но через неделю после сделки продавцы заявили, что стали жертвами мошенников, и потребовали вернуть им помещение.
«Мы ваши деньги отправили мошенникам», — сообщили продавцы, поясняя, почему покупатель должен отдать жилье. «Поздравляю вас. Хоть в мусорку их выбросьте. Ко мне какие вопросы?» — приводит эмоциональный ответ покупателя «КП-Челябинск».
Дмитрий рассказал изданию, что купил квартиру у семейной пары. Обоим по 30 лет, работают врачами. По словам покупателя, при общении во время осмотра квартиры и обсуждения сделки продавцы показались ему интеллигентными и грамотными. Сделку провели, как полагается — через банк, были привлечены риелтор и юрист. Целый час, по словам Дмитрия, общались. Подписали договор купли-продажи и акт приема-передачи. Но через неделю покупателю поступил звонок. «Звонят с полицией и говорят, что деньги мошенникам отправили. А я ведь с ними разговаривал на эту тему перед покупкой. Спрашивал, знают ли они, как действуют сейчас телефонные аферисты. Они уверяли, что работают врачами в государственной больнице, с ними постоянно проводят беседы, и они обо всем в курсе», — рассказал покупатель. Продавцы сообщили, что где-то нашли и установили на телефон приложение, которое генерирует QR-коды. Затем они поднесли код к банкомату, и все деньги исчезли.
В Центральном районном суде Челябинска 21 января состоялось первое заседание по иску к Дмитрию. Продавцы уверяют: не понимали, что делали, когда подписывали договор, потому что находились под влиянием мошенников, и просят признать сделку недействительной.
Покупатель надеется, что челябинский суд учтет позицию Верховного суда по нашумевшему делу Ларисы Долиной. В декабре 2025 года Верховный суд вынес решение по спору о квартире певицы. Он признал, что жилье принадлежит Полине Лурье. Несколько дней назад последней передали ключи.
Следующее заседание по делу квартиры Дмитрия запланировано на конец февраля.