Волгоград вооружился «лаповым» погрузчиком для борьбы со снегом

Волгоград активно борется со снегопадом, и арсенал спецтехники пополнился мощным «лаповым» погрузчиком, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Эта машина стала частью круглосуточной работы по очистке дорог и вывозу снежных валов.
«Лаповый» погрузчик, оснащенный специальной транспортерной лентой, значительно эффективнее справляется с большим объемом снега, легко перемещая его прямо в кузов самосвала. Дорожные службы предпочитают использовать такую технику ночью, чтобы не мешать дневному движению транспорта.
В течение дня на дороги города выйдет около 70 единиц спецтехники, включая автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы. Работы проведут во всех районах Волгограда. Чтобы спецтехника могла работать без остановок, водителей просят не оставлять личные автомобили на проезжей части.
За чистоту пешеходных зон и дворов отвечают бригады МБУ ЖКХ районов и управляющие компании (ТСЖ). Они активно убирают снег, чтобы жители могли комфортно передвигаться по городу.