Волгоград вооружился «лаповым» погрузчиком для борьбы со снегом

В течение дня на дороги города выйдет около 70 единиц спецтехники, включая автогрейдеры, комбинированные дорожные машины, тракторы, погрузчики и самосвалы. Работы проведут во всех районах Волгограда. Чтобы спецтехника могла работать без остановок, водителей просят не оставлять личные автомобили на проезжей части.