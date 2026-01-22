Ричмонд
В Калининграде скончалась поэтесса Татьяна Ленская, дочь писателя Сергея Снегова

Она ушла на девятый день после смерти ее старшего брата Евгения.

Источник: страничка в «ВКонтакте» поэта Бориса Бартфельда

В Калининграде вечером 21 января скончалась Татьяна Ленская, поэт, литературный редактор, дочь известного советского писателя Сергея Снегова. Она ушла на девятый день после смерти ее старшего брата Евгения Ленского, литератора и журналиста. Об этом на своей страничке в «ВКонтакте» сообщил поэт Борис Бартфельд.

Татьяна Сергеевна Ленская родилась в Калининграде в 1958 году, окончила местный филфак, преподавала, работала ответственным секретарем и редактором в газетах и на порталах, редактировала книги для издательств. Автор поэтических сборников, публикаций в журналах и альманахах. Член Союза писателей.