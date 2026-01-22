На Хлебной площади Самары могут снова появиться трамваи

Раньше до Хлебной площади ходили трамваи, но в 2018 году движение перекрыли из-за строительства Фрунзенского (Самарского моста). С тех пор ходили совершенно противоположные слухи: пути то обещали вернуть, то говорили, что их там больше не будет. Сейчас на самой старейшей площади Самары ведется благоустройство.