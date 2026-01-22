Ричмонд
На Хлебной площади Самары могут снова появиться трамваи

Самарцам рассказали о планах ремонта трамвайных путей и возможном восстановлении движения на Хлебной площади.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре изучают возможность вернуть трамваи на Хлебную площадь. Об этом в соцсетях сообщили в депертаменте транспорта Самары, отвечая на вопросы горожан под постом мэра, Ивана Носкова.

«Вопрос о возвращении трамвайных путей на Хлебную площадь также рассматривается», — написало ведомство.

В первую очередь в 2026 году начнется капитальный ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Гастелло. После его завершения приступят к ремонту на Ташкентской. Проект для этой улицы уже разрабатывается. Одновременный ремонт невозможен, чтобы не парализовать движение большинства маршрутов.

Раньше до Хлебной площади ходили трамваи, но в 2018 году движение перекрыли из-за строительства Фрунзенского (Самарского моста). С тех пор ходили совершенно противоположные слухи: пути то обещали вернуть, то говорили, что их там больше не будет. Сейчас на самой старейшей площади Самары ведется благоустройство.