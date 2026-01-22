Ричмонд
+4°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинский космонавт Платонов поделился впечатлениями от первого полета на МКС

Космонавт, уроженец Челябинска Олег Платонов был поражен красотой планеты с борта МКС. Об этом он заявил на послеполетной пресс-конференции.

Источник: Tg-канал Роскосмоса. Олег Платонов

«Я хочу поблагодарить за эту возможность мою страну, Роскосмос, NASA, Соединенные Штаты и компанию SpaceX. Я был удивлен, насколько прекрасна наша Земля, наша планета. Она еще прекраснее, чем мы видим на картинке. Между изображением и реальным видом большая разница», — отметил Платонов.

Напомним, он прибыл на международную космическую станцию в составе экипажа корабля Crew Dragon в августе 2025 года. Космический корабль был отправлен из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Для Платонова это была первая командировка на МКС.

В пути Платонов поделился своими эмоциями:

«Друзья, находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг». Также в полете он вспоминал школу № 103 в Челябинске, где учился. В начале января миссия Crew Dragon-11 досрочно завершилась, а из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.

В состав экипажа Crew-11 также входили астронавты NASA — Зина Кардман и Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.