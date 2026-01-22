Челябинский космонавт Платонов поделился впечатлениями от первого полета на МКС

Напомним, он прибыл на международную космическую станцию в составе экипажа корабля Crew Dragon в августе 2025 года. Космический корабль был отправлен из Космического центра имени Кеннеди NASA во Флориде. Для Платонова это была первая командировка на МКС.
В пути Платонов поделился своими эмоциями:
«Друзья, находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг». Также в полете он вспоминал школу № 103 в Челябинске, где учился. В начале января миссия Crew Dragon-11 досрочно завершилась, а из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.
В состав экипажа Crew-11 также входили астронавты NASA — Зина Кардман и Майкл Финк и астронавт JAXA Кимия Юи.