Челябинский космонавт Платонов поделился впечатлениями от первого полета на МКС

«Друзья, находясь на космическом корабле и облетая нашу родную планету, я испытываю неописуемое счастье и восторг». Также в полете он вспоминал школу № 103 в Челябинске, где учился. В начале января миссия Crew Dragon-11 досрочно завершилась, а из-за проблем со здоровьем у одного из астронавтов.