Врачи омской МСЧ № 4 спасли ногу пациенту от ампутации

Хирурги-эндоскописты за час восстановили кровоток, проведя уникальную для региона операцию с имплантацией стента с лекарственным покрытием. Этот стент дозированно выделяет препарат, препятствующий образованию рубцов. Уже в первую ночь после операции боль прошла, а меньше чем через неделю пациент был выписан домой и смог вернуться к нормальной жизни.