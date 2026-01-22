Врачи омской МСЧ № 4 спасли ногу пациенту от ампутации

Врачи омской больницы № 4 провели сложнейшую операцию, чтобы спасти пациенту ногу от ампутации. Об этом сообщает минздрав Омской области.
54-летний мужчина с сахарным диабетом несколько месяцев страдал от невыносимой боли в ноге и трофических язв. Диагноз — критическая ишемия, угрожающая потерей конечности. При обследовании выявили полную непроходимость бедренной артерии.
Хирурги-эндоскописты за час восстановили кровоток, проведя уникальную для региона операцию с имплантацией стента с лекарственным покрытием. Этот стент дозированно выделяет препарат, препятствующий образованию рубцов. Уже в первую ночь после операции боль прошла, а меньше чем через неделю пациент был выписан домой и смог вернуться к нормальной жизни.