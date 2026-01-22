Ричмонд
К концу недели в Свердловской области спадут морозы

В Екатеринбурге идет незначительное потепление.

+4° 5 м/с 52% 761 мм рт. ст. +2°
Источник: Комсомольская правда

После нескольких морозных дней в Екатеринбурге и Свердловской области к концу этой недели незначительно потеплеет.

В пятницу, 23 января, в Свердловской области ночью будет от — 32 до — 37 градусов, на севере региона до — 42 градусов. В Екатеринбурге ночью до −35 градусов, днем — 26 градусов.

В субботу, 24 января, ночью в регионе от — 27 до — 32 градусов, днем — 18 …- 24 градуса. В Екатеринбурге ночью будет до — 32 градусов, днем до — 22 градусов.

В воскресенье, 25 января, на территории Свердловской области ночью будет до 31 градуса, днем от — 18 до −23 градусов. В Екатеринбурге ночью до — 26 градусов, днем всего — 19 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает портал KU66.RU.