К концу недели в Свердловской области спадут морозы

В воскресенье, 25 января, на территории Свердловской области ночью будет до 31 градуса, днем от — 18 до −23 градусов. В Екатеринбурге ночью до — 26 градусов, днем всего — 19 градусов. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщает портал KU66.RU.