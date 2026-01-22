В Омскую область попытались ввезти 160 кг грецких орехов без документов

22 января региональное управление Россельхознадзора и омская таможня пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии грецких орехов в скорлупе. Груз без сопроводительных документов задержали на фитосанитарном контрольном посту «Исилькульский».
Микроавтобус, следовавший из Киргизии, остановили для проверки. В ходе досмотра в нем обнаружили 160 килограммов подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Ключевым нарушением стало отсутствие обязательного сертификата, подтверждающего безопасность груза и его соответствие требованиям Российского законодательства.
Фото: управление Россельхознадзора по Омской области.
Создавалась прямая угроза заноса на территорию региона опасных вредителей и болезней растений. Перевозчика привлекли к ответственности по статье № 10.2 Кодекса об административных правонарушениях. Вся партия грецких орехов и микроавтобус под контролем инспекторов были возвращены на территорию Казахстана.
«С начала 2026 года Управлением Россельхознадзора по Омской области пресечены попытки незаконного ввоза порядка 33 тонн растительной продукции. В республики Казахстан и Киргизия возвращено 3 транспортных средства, следовавших с нарушениями фитосанитарного законодательства», — рассказали в пресс-службе ведомстве.
