В Омскую область попытались ввезти 160 кг грецких орехов без документов

Машина с грузом следовала из Казахстана.

Источник: Комсомольская правда

22 января региональное управление Россельхознадзора и омская таможня пресекли попытку незаконного ввоза крупной партии грецких орехов в скорлупе. Груз без сопроводительных документов задержали на фитосанитарном контрольном посту «Исилькульский».

Микроавтобус, следовавший из Киргизии, остановили для проверки. В ходе досмотра в нем обнаружили 160 килограммов подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском. Ключевым нарушением стало отсутствие обязательного сертификата, подтверждающего безопасность груза и его соответствие требованиям Российского законодательства.

Фото: управление Россельхознадзора по Омской области.

Создавалась прямая угроза заноса на территорию региона опасных вредителей и болезней растений. Перевозчика привлекли к ответственности по статье № 10.2 Кодекса об административных правонарушениях. Вся партия грецких орехов и микроавтобус под контролем инспекторов были возвращены на территорию Казахстана.

«С начала 2026 года Управлением Россельхознадзора по Омской области пресечены попытки незаконного ввоза порядка 33 тонн растительной продукции. В республики Казахстан и Киргизия возвращено 3 транспортных средства, следовавших с нарушениями фитосанитарного законодательства», — рассказали в пресс-службе ведомстве.

