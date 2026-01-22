В Омскую область попытались ввезти 160 кг грецких орехов без документов

Создавалась прямая угроза заноса на территорию региона опасных вредителей и болезней растений. Перевозчика привлекли к ответственности по статье № 10.2 Кодекса об административных правонарушениях. Вся партия грецких орехов и микроавтобус под контролем инспекторов были возвращены на территорию Казахстана.