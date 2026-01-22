25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде

Рябинин также добавил, что за последние годы транспортное сообщение впервые охватило новые районы Нижнего Новгорода: «Анкудиновский парк», «Цветы», «Новая Кузнечиха», ЖК «Торпедо», Новое Доскино и другие. Депутаты обратили внимание на транспортное сообщение в отдаленных районах области. По данным парламентариев, именно в районах перевозчики нередко нарушают расписание и не всегда выполняют транспортную работу в нужном объеме. В региональном минтрансе знают об этой проблеме и намерены ее решать вместе с муниципалитетами, уточнил Рябинин.