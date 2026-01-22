Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде

За последние годы в Нижнем Новгороде запустили 25 новых маршрутов общественного транспорта. Об этом на заседании комитета Заксобрания по транспорту сообщил заместитель главы регионального минтранса Денис Рябинин, передает НИА «Нижний Новгород».

Источник: НИА-Нижний Новгород

«В настоящее время ЦРТС заключил 74 госконтракта, из них 60 брутто-контрактов. Также в рамках нашей работы по созданию новой маршрутной сети Нижегородской агломерации 23 маршрута изменили, пять отменили. Напомню, что работа по созданию новой маршрутной сети стартовала в 2019—2021 годах. К маю 2025 года эта работа была завершена. Мы считаем, что ситуация в 2026 году с пассажирскими перевозками продолжит улучшаться», — отметил Рябинин.

По его данным, число жалоб снизилось, а обращения нижегородцев по маршрутам в минувшем году были точечными. По данным ЦРТС, динамика выполнения расписания перевозчиками в 2025 году была положительная, прирост ставил 10%.

Рябинин также добавил, что за последние годы транспортное сообщение впервые охватило новые районы Нижнего Новгорода: «Анкудиновский парк», «Цветы», «Новая Кузнечиха», ЖК «Торпедо», Новое Доскино и другие. Депутаты обратили внимание на транспортное сообщение в отдаленных районах области. По данным парламентариев, именно в районах перевозчики нередко нарушают расписание и не всегда выполняют транспортную работу в нужном объеме. В региональном минтрансе знают об этой проблеме и намерены ее решать вместе с муниципалитетами, уточнил Рябинин.

Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса вышли на маршруты в Нижнем Новгороде.