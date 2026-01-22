25 новых маршрутов запустили в Нижнем Новгороде

«В настоящее время ЦРТС заключил 74 госконтракта, из них 60 брутто-контрактов. Также в рамках нашей работы по созданию новой маршрутной сети Нижегородской агломерации 23 маршрута изменили, пять отменили. Напомню, что работа по созданию новой маршрутной сети стартовала в 2019—2021 годах. К маю 2025 года эта работа была завершена. Мы считаем, что ситуация в 2026 году с пассажирскими перевозками продолжит улучшаться», — отметил Рябинин.
По его данным, число жалоб снизилось, а обращения нижегородцев по маршрутам в минувшем году были точечными. По данным ЦРТС, динамика выполнения расписания перевозчиками в 2025 году была положительная, прирост ставил 10%.
Рябинин также добавил, что за последние годы транспортное сообщение впервые охватило новые районы Нижнего Новгорода: «Анкудиновский парк», «Цветы», «Новая Кузнечиха», ЖК «Торпедо», Новое Доскино и другие. Депутаты обратили внимание на транспортное сообщение в отдаленных районах области. По данным парламентариев, именно в районах перевозчики нередко нарушают расписание и не всегда выполняют транспортную работу в нужном объеме. В региональном минтрансе знают об этой проблеме и намерены ее решать вместе с муниципалитетами, уточнил Рябинин.
Ранее сообщалось, что 83 новых автобуса вышли на маршруты в Нижнем Новгороде.