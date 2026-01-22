В Иркутской области на 3,3% подорожали свежие овощи за месяц

В последний месяц года сильнее всего подорожали свежие овощи (в среднем +3,3%), особенно капуста (+10,2%) и огурцы (+8,2%). Также выросли цены на курицу, яйца, сосиски, творог и некоторые другие продукты. При этом подешевели многие фрукты: апельсины, груши и бананы стали стоить на 2−4% меньше. Снизились цены на охлажденную рыбу, рис и сахар.