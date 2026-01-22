В Иркутской области на 3,3% подорожали свежие овощи за месяц

В декабре 2025 года потребительские цены в Иркутской области выросли на 0,3% по сравнению с ноябрем. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе Иркутскстата, за весь 2025 год инфляция составила 8,5%.
В последний месяц года сильнее всего подорожали свежие овощи (в среднем +3,3%), особенно капуста (+10,2%) и огурцы (+8,2%). Также выросли цены на курицу, яйца, сосиски, творог и некоторые другие продукты. При этом подешевели многие фрукты: апельсины, груши и бананы стали стоить на 2−4% меньше. Снизились цены на охлажденную рыбу, рис и сахар.
— Заметно выросла стоимость обуви из натуральной кожи: мужские ботинки (+6%), женские туфли (+3%). Подорожала также электроника: флешки (+4,6%), смартфоны и мелкая бытовая техника. В то же время начали дешеветь зимние сапоги и ботинки, — говорится в сообщении Иркутскстата.
Из-за низкого сезона сильно упали цены на туры. Путевки в Турцию, Египет, ОАЭ и на российское побережье подешевели на 9−20%. Значительно подорожало проживание в гостиницах и хостелах (+9%). Также выросли стоимость страховок и аренда квартир.
