Новый туристический маршрут появился в Мелеузовском районе Башкирии

В Башкирии появился новый круглогодичный маршрут для любителей природы. Местный предприниматель запустил его в Мелеузовском районе при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Маршрут под названием «Нугуш-Куперля» протянулся на 30 километров. Прохождение всего пути пешком занимает от восьми до девяти часов. Старт тропы находится в поселке Нугуш, откуда путь ведет к Привольной поляне, горе Сикашлы и берегу реки Урюк. После участка через лес маршрут завершается на специальной смотровой площадке, откуда открывается впечатляющий вид на уникальный природный карстовый мост Куперля и водопад.
На реализацию этого проекта предприниматель получил грант в размере 1,27 миллиона рублей по итогам конкурса. Кроме того, он вложил в развитие маршрута собственные средства в размере 1,32 миллиона рублей.
