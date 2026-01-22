Новый туристический маршрут появился в Мелеузовском районе Башкирии

Маршрут под названием «Нугуш-Куперля» протянулся на 30 километров. Прохождение всего пути пешком занимает от восьми до девяти часов. Старт тропы находится в поселке Нугуш, откуда путь ведет к Привольной поляне, горе Сикашлы и берегу реки Урюк. После участка через лес маршрут завершается на специальной смотровой площадке, откуда открывается впечатляющий вид на уникальный природный карстовый мост Куперля и водопад.