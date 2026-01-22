Энергетики устраняют аварию на электросети в Советском районе Владивостока

«Специалисты АО “ВПЭС” провели работы по выявлению поврежденного участка кабельной линии, была привлечена мобильная лаборатория, аварийная кабельная бригада, также привлечена дополнительная техника в виде экскаватора, принимаются все меры для оперативного восстановления электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении.