Энергетики устраняют аварию на электросети в Советском районе Владивостока

Авария на кабельной линии обесточила десятки улиц в Советском районе Владивостока. Специалисты ВПЭС оперативно выехали на место и приступили к восстановительным работам, сообщила пресс-служба организации.
«Специалисты АО “ВПЭС” провели работы по выявлению поврежденного участка кабельной линии, была привлечена мобильная лаборатория, аварийная кабельная бригада, также привлечена дополнительная техника в виде экскаватора, принимаются все меры для оперативного восстановления электроснабжения потребителей», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стали высокие температуры и перегруз трансформаторной подстанции, из-за чего вышла из строя кабельная линия напряжением 6 кВ. Энергетики локализовали участок повреждения и уже ведут ремонтные работы.
Тепловые насосные станции переведены на резервные источники энергии и функционируют штатно, подается тепло в жилые дома.
Отключения зафиксированы по следующим улицам:
ул. Минеральная; ул. Плеханова; ул. 1-я Встречная; ул. 2-я Крутая; ул. 2-я Шоссейная; ул. 3-я Восточная; ул. 3-я Шоссейная; ул. 5-ый Ключ; ул. 5-я Восточная; ул. 6-я Восточная; ул. Александровича; ул. Анютинская; ул. Бийская; ул. Виноградная; ул. Виноградный пер. ул. Голубичная; ул. Земляничная; ул. Комитетская; ул. Лесопитомник; ул. Минеральная; ул. Овражная; ул. Пейзажная; ул. Плеханова; ул. Подгорная; ул. Подъемная; ул. Разина; ул. Республики; ул. Сиреневая; ул. Тисовая; ул. Федеративная; ул. Шахтовая; ул. Шахтовый пер.; ул. Шевелева.
Напомним, что аварийное отключение электроэнергии произошло ночью 22 января на подстанции ТП-4243 в Советском районе Владивостока.