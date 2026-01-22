Плата за парковку в Ростове не изменится после ввода максимальных тарифов

Ввод максимальных тарифов на парковку в Ростовской области не означает автоматическое повышение цен. В частности, в донской столице оплату менять не будут, подчеркнул заместитель главы администрации Ростова-на-Дону Владимир Иванов.
— Сейчас в Ростове стоимость платных парковок составляет 35 рублей в час. В ближайшее время город менять тарифы не планирует. В случае принятия такого решения общественность проинформируют заблаговременно, — сообщил Владимир Иванов.
Чиновник также пояснил, что методику расчета максимальных тарифов пересмотрели для того, чтобы региональное законодательство было приведено в соответствие с нормами на федеральном уровне.
Напомним, ранее донской минтранс утвердил максимальные цены за парковку. Расчет сделали «в зависимости от типа транспорта, исходя из начального размера платы в размере 85 рублей». Обновленный тариф для ТС категорий «А», «М» составил 50 рублей в час, для категории «В» — 100 рублей в час, для иных категорий транспорта — 195 рублей в час.
Постановление уже вступило в силу. Напомним, максимальную плату за использование парковочного пространства пересматривают ежегодно, она зависит от стоимости пассажирских перевозок и среднего дохода жителей региона.