Плата за парковку в Ростове не изменится после ввода максимальных тарифов

Напомним, ранее донской минтранс утвердил максимальные цены за парковку. Расчет сделали «в зависимости от типа транспорта, исходя из начального размера платы в размере 85 рублей». Обновленный тариф для ТС категорий «А», «М» составил 50 рублей в час, для категории «В» — 100 рублей в час, для иных категорий транспорта — 195 рублей в час.