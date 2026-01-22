«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»

Дани выступал за молодежные команды «Реала». На профессиональном уровне играл за испанские «Мериду», «Фуэнлабраду», «Бадахос» и «Расинг». Защитник уже выступал в РПЛ — в сезоне 2024/25 выступал за «Химки». Последним клубом Фернандеса был греческий «Астерас».