«Крылья Советов» подписали воспитанника «Реала»

Дани Фернандес пополнил состав самарской команды.

Источник: ПФК «Крылья Советов»

«Крылья Советов» подписали испанского защитника Дани Фернандеса. Об этом самарский клуб сообщил в своих социальных сетях.

«Мы достигли соглашения о трансфере 28-летнего испанского защитника Дани Фернандеса», — сказано в сообщении.

Дани выступал за молодежные команды «Реала». На профессиональном уровне играл за испанские «Мериду», «Фуэнлабраду», «Бадахос» и «Расинг». Защитник уже выступал в РПЛ — в сезоне 2024/25 выступал за «Химки». Последним клубом Фернандеса был греческий «Астерас».

Также «КС» выложили короткий ролик, в котором Дани представлен в роли гладиатора, и подписали: «То, что мы делаем сегодня — отзовется победами завтра…».