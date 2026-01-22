На пункте пропуска «Пограничный» завершили основные строительные работы

Основные строительно-монтажные работы на втором по загруженности автомобильном пункте пропуска «Пограничный» на границе с Китаем завершены. Сейчас специалисты устанавливают весовое, досмотровое и охранное оборудование, чтобы подготовить объект к запуску после масштабной модернизации.
Как сообщает Министерство транспорта Приморского края, все здания и сооружения построены. В настоящее время на территории монтируются весогабаритные комплексы, болларды, шлагбаумы, противотаранные устройства и комплексная система безопасности. На въезде и выезде устанавливаются два портальных инспекционно-досмотровых комплекса.
После завершения модернизации число полос для проезда увеличится с 8 до 22, а пропускная способность пункта вырастет до 1300 транспортных средств в сутки. Это должно значительно сократить время ожидания на границе и повысить комфорт для водителей и пассажиров.
Обновление инфраструктуры также позволит выполнить поручение президента России о сокращении времени досмотра грузовых автомобилей до 10 минут. «Пограничный» является ключевым звеном в системе приграничных переходов Приморья.