Член СПЧ Шлыков объяснил цели закона об иностранных исследовательских компаниях

Любая аналитика — это не просто красивые графики и презентации для бизнеса. Это срез реальности: кто, что, где и почему покупает, как люди относятся к тем или иным событиям, какие страхи, ожидания и болевые точки есть у общества. До последнего времени значительная часть такой информации в России собиралась компаниями с иностранным участием, без внятных требований к тому, где эти данные хранятся, кто их обрабатывает и кому они в итоге могут быть переданы. Конечно, формально речь идет только про маркетинг и исследования, и я готов предположить, что до определенного момента так и было. Но в текущих условиях массивы чувствительных данных очень легко выходят за рамки бизнеса.