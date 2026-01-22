Прошедшая магнитная буря стала одним из крупнейших событий XXI века

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 19 января после первой в 2026 году вспышки высочайшего класса и продлившаяся 42 часа, стала одним из самых крупных событий XXI века. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Завершилась первая сильная магнитная буря 2026 года, которая стала одновременно одним из самых крупных событий XXI века. Геомагнитные индексы вышли из красной зоны еще вчера, около 16 часов по московскому времени, и в настоящее время стабилизировались на уровне Kp 3−4, отделяющем спокойную магнитосферу Земли от слабовозмущенного уровня», — говорится в сообщении.
Магнитная буря началась вечером 19 января и ночью достигла уровня G4.7. Буря была вызвана ударом облака плазмы от первой в 2026 году вспышки класса Х, которая произошла 18 января. Общая продолжительность бури составила около 42 часов.
«В данный момент параметры солнечного ветра полностью вернулись в норму. Выброс плазмы прошел мимо Земли и движется дальше к Юпитеру, а также, как уже отмечалось, сегодня ночью должен был пройти (или вот-вот пройдет) через находящуюся на пути к Юпитеру комету 3I/ATLAS», — отмечается в сообщении.