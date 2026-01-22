ЗАГС РТ назвал активный возраст материнства и отцовства в Татарстане

«Татарстан демонстрирует положительную статистику многодетности. В республике проживает порядка 59 тыс. многодетных семей. В шести семьях родился десятый ребенок, в трех семьях — 11-й, в двух семьях — 12-й, а в одной семье — 14-й малыш», — рассказала она.