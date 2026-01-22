В Яссах задержали 25-летнюю женщину из Молдовы, которая использовала инвалидное кресло, чтобы выпрашивать деньги у прохожих: Полицейские были в шоке от того, как она живет

В Яссах полиция задержала 25-летнюю женщину из Молдовы, которая просила милостыню на улице, передвигаясь в инвалидном кресле и утверждая, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем. Проверка показала, что она здорова и может передвигаться без ограничений — использование кресла было обманом, чтобы выманивать деньги у прохожих.
Женщина призналась, что занимается попрошайничеством в разных городах Румынии и других странах Европы уже длительное время, при этом у неё был современный телефон и она временно проживала в арендованной квартире в Яссах. Полиция наложила на неё санкции и конфисковала полученные средства в соответствии с законом.
