Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Яссах задержали 25-летнюю женщину из Молдовы, которая использовала инвалидное кресло, чтобы выпрашивать деньги у прохожих: Полицейские были в шоке от того, как она живет

Полиция наложила на неё санкции и конфисковала полученные средства.

Источник: Комсомольская правда

В Яссах полиция задержала 25-летнюю женщину из Молдовы, которая просила милостыню на улице, передвигаясь в инвалидном кресле и утверждая, что у неё серьёзные проблемы со здоровьем. Проверка показала, что она здорова и может передвигаться без ограничений — использование кресла было обманом, чтобы выманивать деньги у прохожих.

Женщина призналась, что занимается попрошайничеством в разных городах Румынии и других странах Европы уже длительное время, при этом у неё был современный телефон и она временно проживала в арендованной квартире в Яссах. Полиция наложила на неё санкции и конфисковала полученные средства в соответствии с законом.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Власти рассматривают присоединение Молдовы к Румынии по модели 1918 года: «Тогда жители Бессарабии поднимали восстания, а более полумиллиона наших сограждан бежали из страны от режима» — что реально происходило в то время.

Историк Борис Шаповалов считает, что подобные заявления официальных лиц, подрывающие устои молдавской государственности, — уголовно наказуемое преступление (далее…).

В Молдове говорят о российской агрессии, закупают дорогие радары и вопят, что враг у ворот: Выяснили от кого на самом деле исходит военная угроза и панические атаки.

Из всех стран мира, которые знают, что Приднестровье вообще существует, наверно, только Россия искренне признаёт суверенитет и территориальную целостность Молдовы (далее…).

В Молдове появятся профессиональные стукачи: Будут доносить, как это делали в середине прошлого века — стучали на соседей, а тех потом ссылали в Сибирь.

В стране появятся «надежные осведомители» — будут выявлять и уведомлять о «незаконном» видеоконтенте (далее…).

Узнать больше по теме
Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
Читать дальше