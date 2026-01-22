Беременные свердловчанки с онкозаболеваниями теперь смогут рожать

В Свердловской области врачи теперь помогают беременным женщинам с онкологическими заболеваниями стать матерями. Об этом сообщил департамент информполитики региона.
Благодаря внедрению современных методик 12 беременных пациенток Свердловского областного онкодиспансера родили здоровых детей. Раньше онкологический диагноз считался показанием к прерыванию беременности.
Врачи диспансера занимаются разработкой научных подходов к сохранению жизни и здоровья пациенток с онкологическими заболеваниями и их будущих детей. Для каждой пациентки с подозрением на злокачественное новообразование разработаны четкие алгоритмы лечения.
«Решение о выборе тактики лечения принимает мультидисциплинарный консилиум врачей: химио- и радиотерапевты, хирурги, а также опытные акушеры-гинекологи. Женщинам назначают эффективные противоопухолевые лекарственные препараты, которые безопасны для плода. За несколько лет успешно пролечены и родили детей женщины с колоректальным раком, опухолью шейки матки, щитовидной железы и другими онкозаболеваниями», — рассказала руководитель амбулаторно-химиотерапевтической службы СООД Марина Зафирова.
Марина Ткачук из Екатеринбурга узнала о своем онкологическом диагнозе на 18-й неделе беременности. Во время самообследования она обнаружила уплотнение в подмышечной области, которое оказалось опухолью молочной железы. Марина очень переживала за жизнь ребенка, но ее страхи исчезли, когда на консилиуме было решено сохранить беременность.
Марина проходила химиотерапию почти до самых родов. Она отмечает, что переносила лечение хорошо, ее самочувствие оставалось стабильным, и на 36-й неделе на свет появилась долгожданная дочь Полина.
«Не передать словами, как моя семья благодарна медикам. Знаю, что некоторые пациентки в положении, узнав про онкологию, боятся сохранять ребеночка. Хочу сказать им, что возможности современной медицины позволяют сберечь здоровье и мамы, и малыша. Не отказывайтесь от счастья материнства, даже несмотря на сложность ситуации», — сказала Марина.
После родов пациентки продолжают получать противоопухолевое лечение. Заведующая отделением опухолей молочной железы и кожи Свердловского областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова сообщила, что операции по удалению злокачественных новообразований и реконструктивно-пластические вмешательства обычно проводятся после родов. В комплексную терапию могут также входить лучевая терапия и продолжение лекарственного лечения.