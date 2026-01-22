Беременные свердловчанки с онкозаболеваниями теперь смогут рожать

Марина Ткачук из Екатеринбурга узнала о своем онкологическом диагнозе на 18-й неделе беременности. Во время самообследования она обнаружила уплотнение в подмышечной области, которое оказалось опухолью молочной железы. Марина очень переживала за жизнь ребенка, но ее страхи исчезли, когда на консилиуме было решено сохранить беременность.