Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С 1 февраля в Крыму введут единую транспортную карту для оплаты проезда

Транспортная карта «Цифровой Крым» для оплаты проезда в общественном транспорте начнет действовать с 1 февраля в транспортных средствах «Крымтроллейбуса».

Источник: КрымPress

А к лету планируется полностью уйти от оплаты поездок в общественном транспорте наличными деньгами, в том числе у частных перевозчиков. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил министр транспорта республики Арсений Козловский.

Транспортная карта у нас начинает работать с 1 февраля. Мы ее запускаем на маршрутах «Крымтроллейбуса»… Это может не произойдет сразу на всех маршрутах, но мы будем внедрять ее по 30−50 транспортные единиц еженедельно, — сказал глава ведомства.

По словам Козловского, проезд можно будет оплатить как транспортной, так и любой банковской картой. Транспортную карту можно будет приобрести на всех автостанциях республики, в отделениях «Почты Крыма», а также в торговых объектах. Предусмотрена возможность дистанционного пополнения транспортной карты с банковских счетов.

После того как «Крымтроллейбус» полностью перейдет на оплату проезда через валидаторы, аналогичный переход должны будут произвести и частные перевозчики, отметил министр транспорта.

К лету весь общественный транспорт Крыма должен окончательно уйти от оплаты поездок наличными деньгами, подчеркнул Козловский. Наша задача — до лета зайти в сезон полностью с транспортными картами для всех видов подвижного состава, как для республиканских, так и для частных перевозчиков. Наличные полностью уберут, — подчеркнул Козловский.