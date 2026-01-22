С 1 февраля в Крыму введут единую транспортную карту для оплаты проезда

Транспортная карта у нас начинает работать с 1 февраля. Мы ее запускаем на маршрутах «Крымтроллейбуса»… Это может не произойдет сразу на всех маршрутах, но мы будем внедрять ее по 30−50 транспортные единиц еженедельно, — сказал глава ведомства.