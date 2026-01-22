Три автоаварии парализовали движение во Владивостоке в вечерний час пик

Около 16:30 22 января произошло столкновение самосвала с легковым автомобилем. Это привело к образованию затора по направлению от «Дальхимпрома» к Снеговой Пади.
Водителям предлагают объездные пути. Однако на улице Выселковой, по словам очевидцев, тоже случилось ДТП в сторону Снеговой Пади, а на проспекте 100-летия Владивостока в сторону пригорода тормозит движение авария на АЗС возле строящегося ЖК «Сингапур» (чуть дальше «Зари»).
Итого, единственный способ попасть из центра Владивостока на Вторую Речку без заторов сегодняшним вечером — это электричка. К 18 часам загруженность дорог в городе достигла 8 баллов.