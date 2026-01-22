Ричмонд
Жительница Новосибирска сама расчистила семь дворов от снега

В соцсетях она вела прямой репортаж о работах, и её посты вызвали волну поддержки.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Октябрьском районе Новосибирска после январских снегопадов около семи многоквартирных домов оказались в ледяном плену. Выехать со дворов на улице Выборной стало невозможно.

Жители жаловались в мэрию, но местная активистка Светлана решила проблему самостоятельно. Она наняла трактор на свои деньги и за несколько дней вернула свободу передвижения целому микрорайону.

Светлана рассказала «Горсайту», что в праздники ситуация стала критической. Уборка регулярно проводится на центральных улицах, но во дворах проблема остаётся. Власти объясняют это нехваткой техники и людей.

Отчаявшись ждать помощи от управляющих компаний, девушка начала действовать. В соцсетях она вела прямой репортаж о работах, что вызвало волну поддержки. Многие новосибирцы вдохновились её примером и тоже начали расчищать снег лопатами.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что в городе начали срочно очищать крыши от снега после обрушения ТЦ.